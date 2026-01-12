Сомали расторг все соглашения с ОАЭ - СМИ

Правительство Сомали в понедельник расторгло все соглашения с Объединенными Арабскими Эмиратами, включая торговые соглашения по морским портам.

Об этом сообщает издание Middle East Eye со ссылкой на источник в правительстве Сомали.

Согласно информации, решение охватывает все соглашения с государственными структурами ОАЭ, связанными с ними организациями и региональными представительствами.

"Решение также распространяется на все соглашения и сотрудничество в портах Бербера, Босасо и Кисмайо", - сообщил источник.

"Совет министров также расторг все действующие соглашения между Федеральным правительством Сомали и правительством Объединенных Арабских Эмиратов, включая двусторонние соглашения в сфере безопасности и обороны", - добавил он.

Источник издания подчеркнул, что решение принято в ответ на "веские доказательства действий ОАЭ, направленных на подрыв суверенитета, национального единства и политической независимости Сомали".

Ранее издание Middle East Monitor сообщило, что ОАЭ перевезли Айдаруса аз-Зубайди, главу Южного переходного совета Йемена, через территорию Сомали без одобрения или предварительного уведомления сомалийских органов безопасности. В ответ на это Сомали запретил военным и грузовым самолетам Эмиратов заходить в свое воздушное пространство.

Ранее, 7 января правительство Йемена обвинило Айдаруса аз-Зубайди в госизмене.