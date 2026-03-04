В операции против Ирана участвуют более 50 тысяч военнослужащих США

Глава Центрального командования Вооруженных сил США (СЕНТКОМ) Брэд Купер сообщил, что в операции против Ирана участвуют более 50 тыс. американских военнослужащих, а также задействованы 200 истребителей, два авианосца и бомбардировщики.

Как уточнил Купер в соцсети X, США наносят удары по Ирану круглосуточно. По его словам, с 28 февраля ВС Соединенных Штатов нанесли удары по более чем 2 тыс. целей.

По словам главы СЕНТКОМ, в ответ Иран запустил более 500 баллистических ракет и 2 тыс. беспилотников.