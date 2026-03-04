Интернет без риска в Азербайджане: как изменится цифровая политика в отношении детей

Недавние события в Бакинском государственном университете вновь поставили в центр общественного внимания вопрос цифровой безопасности детей и молодежи.

Речь идет о случаях создания фальшивых аккаунтов, публикации фотографий студентов с оскорбительными подписями и использовании технологий дипфейка, сопровождавшихся элементами давления и шантажа.

Несмотря на задержание предполагаемого организатора, активность анонимных соучастников, вероятно, продолжается. Ситуация оказалась значительно сложнее единичного правонарушения и продемонстрировала системную уязвимость молодых людей в цифровой среде.

Доступность инструментов делает возможным не только творческое применение технологий, но и их использование в целях унижения, манипуляции и психологического давления. В случае со студентами Бакинского государственного университета речь шла не просто о кибербуллинге в привычном понимании, а о целенаправленном создании цифровой реальности, способной нанести репутационный и эмоциональный ущерб.

Именно в такой обстановке, подростки и дети остаются наиболее уязвимой категорией пользователей. Они активно вовлечены в социальные сети, стремятся к публичному признанию, при этом зачастую не обладают достаточными знаниями о механизмах цифровой безопасности и правовых инструментах защиты.

Если ранее киберугрозы ограничивались взломами аккаунтов или распространением личной информации, то сегодня речь идет о создании полностью синтетического контента, способного имитировать голос, внешность и поведение человека. Для несовершеннолетних подобные атаки могут стать особенно разрушительными, поскольку затрагивают формирующуюся самооценку и социальную репутацию.

В этом контексте особое значение приобретают недавние решения на государственном уровне.

Напомним, что Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев недавно подписал распоряжение о мерах по защите детей от вредного контента и негативных воздействий в цифровой среде. Документ предусматривает разработку комплексных нормативных правовых актов, направленных на усиление защиты несовершеннолетних в социальных сетях, включая возможное введение возрастных ограничений при регистрации. Кабинету министров поручено в трехмесячный срок с привлечением профильных государственных структур, научных учреждений, специалистов и институтов гражданского общества подготовить соответствующие предложения с учетом международного опыта.

Важно отметить, что речь идет не только о запретительных механизмах. В распоряжении отдельно подчеркивается необходимость выработки правил использования мобильных и электронных устройств в дошкольных группах и общеобразовательных учреждениях. Кроме того, предполагается включение тем цифровой грамотности, кибербезопасности и ответственного поведения в сети в образовательные стандарты и учебные программы. Отдельный акцент сделан на подготовке просветительских программ в средствах массовой информации для родителей, учителей и самих детей.

Таким образом, формируется комплексный подход, который сочетает правовое регулирование, образовательные меры и информационную работу. Это принципиально важный момент, поскольку проблема цифровых угроз не может быть решена исключительно карательными инструментами.

Международная практика показывает, что многие государства сталкиваются с аналогичными вызовами. Усиление регулирования социальных платформ, внедрение возрастной верификации, развитие программ цифрового образования уже сейчас становится частью глобальной повестки. Однако каждая страна выстраивает собственный баланс между свободой выражения мнений, технологическим развитием и необходимостью защиты несовершеннолетних. Для Азербайджана данный этап может стать возможностью выработать модель, учитывающую как национальные особенности, так и лучшие мировые практики.

Тем не менее, вопрос регулирования в этой сфере неизбежно вызывает дискуссии. Где проходит граница между защитой и чрезмерным контролем?

В связи с этим редакция обратилась за комментариями к Председателю Общественного объединения «Социальные инициативы «Надежное будущее» (Ümidli Gələcək); руководителю службы горячей линии для детей и женщин, а также эксперту по защите прав детей Кямале Ашумовой.

- Как вы считаете, как сильно повлияют данные поправки на детей и подростков?

-Безусловно, я считаю данный закон, принятый и подписанный Президентом, одним из важнейших законодательных актов. Наша сфера деятельности — и, в частности, моя работа на посту руководителя детской горячей линии — напрямую связана с защитой прав детей. Исходя из этого опыта, я убеждена, что данный шаг крайне необходим и предпринят в очень своевременный момент. Мы постоянно сталкиваемся на горячей линии с подобными кейсами и получаем обращения от детей по этим вопросам.

Как я уже отмечал в своих предыдущих интервью, если вводится какое-либо ограничение или изоляция от чего-либо, параллельно должны предприниматься альтернативные шаги. Ограничения будут применяться в соответствии с конкретными возрастными категориями и спецификой определенных платформ.

С другой стороны, наряду с ограничениями, критически важен прямой родительский контроль и живое общение родителей с детьми. Необходимо восстанавливать реальную коммуникацию и вовлекать детей в социальное взаимодействие. Это вовсе не означает их полную изоляцию от технологий или общения. Напротив, в рамках этого закона предусмотрены меры по повышению технологической и информационной грамотности, обеспечению безопасности в интернете. То есть будет усилена образовательная составляющая: будут определены правила того, к каким платформам дети могут иметь доступ, а также как и в каких целях они должны использовать технологии. Дети будут проходить соответствующее обучение. Это, с одной стороны, обеспечит исполнение закона взрослыми, а с другой — направит знания детей в правильное русло.

Хочу еще раз подчеркнуть: это не просто ограничения, а специальные превентивные меры. На горячую линию регулярно поступают звонки, связанные с шантажом, кибербуллингом, сексуальной эксплуатацией в сети, а также зависимостью детей от игр и интернета. Мы видим, какие тяжелые последствия это влечет для психики, эмоционального состояния и развития ребенка. Данный закон станет превентивным механизмом, позволяющим предотвратить проблему до того, как ситуация станет критической.

Принятие этого закона — позитивный шаг со стороны государства, свидетельствующий о том, что защита прав детей является приоритетом. Различные организации и государственные структуры проводят свою политику в этой области, однако без законодательной базы, без правового обоснования работа не может быть доведена до конца или сталкивается с серьезными трудностями. Теперь же для государственных структур, гражданского общества и для нас — службы горячей линии — этот закон станет основополагающим документом. Опираясь на него, мы сможем эффективно управлять кейсами, связанными с детьми, а каждое ведомство в рамках своей компетенции сможет обеспечивать просвещение и безопасность подрастающего поколения

- До какого возраста требуется ограничивать подростков в цифровой среде?

- В международной практике есть примеры, подтверждающие, что риски резко возрастают с началом переходного периода. В это время психика и эмоциональное состояние ребенка вступают в новую фазу развития. Наш опыт работы показывает, что чрезмерное увлечение онлайн-играми может стать серьезным потрясением для эмоционального фона подростка.

Я считаю, что ограничения должны действовать вплоть до 14–15 лет. Именно к этому возрасту дети постепенно накапливают необходимые знания, проходят этап просвещения и усваивают правила безопасного поведения в интернете. Научившись грамотно использовать средства коммуникации и обеспечивать свою кибербезопасность, они получают своего рода «ключ» к электронному доступу на различные платформы.

Подобная практика существует и в других странах. Такие ограничения в каждой сфере - это, прежде всего, определенное правило и дисциплина. Это станет мощной поддержкой в развитии детей и внесет неоценимый вклад в их защиту от негативного технологического воздействия и киберугроз.

-Насколько требуются эти изменения и ограничения в период цифрового развития? Многие подростки также высказывают недовольство, что ограничения будут отрезать их от внешнего мира, так как все информационное поле и возможности находятся в интернете.

- Речь идет вовсе не о запретах. Подготовка этого документа и само распоряжение — это создание особого регламента. Это регулирующий механизм, который станет своего рода «дорожной картой» и вспомогательным инструментом для государственных структур, родителей, общества в целом и, конечно, для нашей горячей линии.

Согласно этим правилам, дети в возрасте до 13 лет будут не просто ограничиваться в чем-либо, а целенаправленно получать знания о правильном и безопасном использовании технологий. В свою очередь, взрослые будут подходить к этому вопросу более ответственно: мониторинг, контроль и передача знаний станут частью единой системной деятельности.

- Спасибо за ваши ответы!

Послесловие

Безусловно, вопрос баланса между защитой и свободой остается предметом общественной дискуссии. Однако в условиях стремительного развития искусственного интеллекта и расширения цифровых возможностей без четкой нормативной и образовательной базы есть риск оставить несовершеннолетних в пространстве, где ответственность размыта, а последствия могут быть необратимыми.

Сегодня Азербайджан находится на этапе формирования новой цифровой безопасности детей. От того, насколько последовательно и профессионально будут реализованы предусмотренные меры, зависит как уровень онлайн-защиты, так и качество цифрового будущего подрастающего поколения. И именно сейчас закладываются основы той среды, в которой дети будут не объектом угроз, а полноценными и защищенными участниками цифрового общества.