Госдеп: Более 9 тыс. американцев покинули Ближний Восток

Госдепартамент США сообщил, что за последние несколько дней более 9 тыс. американцев покинули Ближний Восток в связи с проведением Вашингтоном военной операции против Ирана.

Как отмечается в заявлении американского внешнеполитического ведомства, "в последние несколько дней более 9 тыс. американских граждан вернулись с Ближнего Востока". В их числе 300 человек, которые находились в Израиле.

Вашингтонская администрация ранее заявила, что намерена организовать эвакуационные рейсы для американцев, находящихся на Ближнем Востоке.