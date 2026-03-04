 Армения перед июньскими выборами: игра на распыление или новая конфигурация власти? | 1news.az | Новости
Армения перед июньскими выборами: игра на распыление или новая конфигурация власти?

First News Media08:57 - Сегодня
Автор: Намик Алиев,

доктор юридических наук, профессор,

Чрезвычайный и Полномочный посол,

руководитель кафедры Академии государственного управления при Президенте Азербайджанской Республики

Заявление спикера парламента Армении Алена Симоняна о том, что второй президент Роберт Кочарян может не преодолеть проходной барьер на предстоящих парламентских выборах, стало не просто очередным эпизодом внутриполитической полемики.

Это явный сигнал. И адресован он не столько самому Кочаряну, сколько всей оппозиции и внешним наблюдателям.

Слова о том, что блок «Армения» фактически управляется АРФ «Дашнакцутюн», а остальные — «сателлиты», демонстрируют стратегию власти: подчеркнуть раздробленность оппозиции и ее неспособность к лидерству. В публичной политике подобные заявления редко бывают случайными. Они отражают уверенность команды премьер-министра Никол Пашинян в собственных позициях, по крайней мере на данном этапе кампании.

Оппозиция: конкуренция вместо консолидации

Сегодня армянское оппозиционное поле фрагментировано. Блок Кочаряна, политическая группа вокруг третьего президента Сержа Саргсяна, партия «Процветающая Армения» Гагика Царукяна, а также новые проекты вроде «Сильной Армении» — все они претендуют на один и тот же протестный электорат.

Однако проблема оппозиции заключается в отсутствии объединяющей идеи. Антирейтинг бывших президентов остается значительным. Общество, пережившее войну, смену политической эпохи и несколько кризисов, демонстрирует усталость от старых элит. Именно на это, по сути, и указывает Симонян, утверждая, что значительная часть избирателей, голосовавших за блок «Армения» в 2021 году, сегодня может перераспределить свои симпатии.

Если в парламент действительно пройдут 2–3 оппозиционные силы, это будет означать не усиление альтернативы власти, а распыление протестного ресурса.

Власть: ставка на мир и управляемость

Правящая партия «Гражданский договор» во главе с премьер-министром Никол Пашинян сохраняет институциональное преимущество: 1) контроль над исполнительной властью; 2) парламентское большинство; 3) административный ресурс; 4) поддержку части общества, ориентированной на мирную повестку и нормализацию отношений с Азербайджаном и Турцией.

После кризиса 44-дневной войны команда Пашиняна сумела стабилизировать политическую систему, выиграв внеочередные выборы 2021 года. Она сделала ставку на стабильность и мирную повестку. Тезис Симоняна о том, что «на севере война, на востоке война, а мы строим мир», — это не просто риторика. Это ключевая линия предвыборной стратегии.

После событий 2020–2023 годов Ереван активно продвигает идею нормализации отношений с Азербайджан и Турцией, диверсификации внешней политики и постепенного выхода из состояния перманентного конфликта. Для части общества именно эта повестка становится аргументом в пользу сохранения действующей власти.

В итоге, «Гражданский договор» остается наиболее организованной и структурированной политической силой страны, а это серьезное стартовое преимущество.

Геополитический контекст: Москва, Брюссель, Вашингтон

Безусловно, что предстоящие выборы невозможно рассматривать вне внешнего контекста.

Россия, традиционно воспринимавшаяся как главный гарант безопасности Армении, переживает собственную геополитическую турбулентность. Отношения Еревана с Москвой стали более сложными и прагматичными.

Параллельно усиливается диалог с Европейским Cоюзом и Соединенными Штатами. ЕС активизировал гражданскую миссию в регионе, Вашингтон выступает посредником в армяно-азербайджанском диалоге. Внешнеполитическая диверсификация Пашиняна воспринимается Западом как шаг к большей самостоятельности Армении.

Наблюдения показывают, что нынешняя армянская власть объективно менее ориентирована на реваншистскую риторику, чем представители прежнего политического истеблишмента. В этом смысле сохранение команды Пашиняна может рассматриваться как фактор относительной предсказуемости в переговорах по мирному договору.

Западные аналитические центры (Carnegie Europe, International Crisis Group и др.) в последние годы отмечают несколько тенденций: 1) постепенную институционализацию власти Пашиняна; 2) снижение вероятности силового реванша старых элит; 3) усиление роли мирной повестки в общественном дискурсе; 4) рост геополитической переориентации Армении.

В то же время выделяются также и факторы неопределенности: 1) социально-экономические трудности; 2) безопасность и статус региональных коммуникаций; 3) возможные внутриполитические кризисы; 4) фактор Армянской церкви (на фоне резких заявлений Симоняна о Гарегине II).

Церковь и внутренняя турбулентность

Резкие высказывания Симоняна в адрес Католикоса всех армян Гарегина II свидетельствуют о том, что напряжение внутри страны сохраняется. Армянская (григорианская, сколько бы ее не переименовывали) церковь традиционно обладает значительным общественным влиянием, и конфликты между церковью и властью способны стать дополнительным фактором мобилизации консервативного электората.

Однако пока, на данный момент, этот фактор не оформился в самостоятельную политическую силу.

Возможные сценарии

Первый сценарий: сохранение большинства командой Пашиняна является наиболее вероятным вариантом при сохранении раздробленности оппозиции.

Второй сценарий — относительное ослабление власти, но без ее смены.
Правящая партия теряет часть мандатов, однако формирует устойчивую конфигурацию через коалиционные договоренности.

Третий сценарий выразится в консолидация оппозиции. Он выглядит пока наименее вероятным: противоречия между Кочаряном, Саргсяном и другими центрами влияния слишком глубоки.

Каковы шансы Пашиняна?

На данный момент шансы команды Никола Пашиняна сохранить власть выглядят высокими. Основанием для подобного заключения следует выделить несколько основных причин: 1) фрагментация оппозиции; 2) отсутствие нового харизматичного альтернативного лидера; 3) усталость общества от конфронтации; 4) ставка на мирную и прагматичную внешнюю политику.

Однако армянская политика не раз демонстрировала способность к резким поворотам. Социально-экономические проблемы, эмоциональные факторы, неожиданные альянсы — все это способно изменить баланс в ходе кампании.

Заявление Симоняна — это не просто выпад в адрес оппонентов. Это демонстрация уверенности власти в том, что главный соперник Пашиняна сегодня — не объединенная оппозиция, а время и социальные ожидания общества.

Именно июньские выборы покажут, станет ли нынешний курс на мир и геополитическую переориентацию долгосрочной стратегией Армении — или страна вновь войдет в фазу внутреннего политического реванша.

