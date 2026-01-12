 Причиной ухода Хаби Алонсо из «Реала» послужило поведение Мбаппе - ВИДЕО | 1news.az | Новости
Причиной ухода Хаби Алонсо из «Реала» послужило поведение Мбаппе - ВИДЕО

First News Media23:18 - 12 / 01 / 2026
Хаби Алонсо принял решение покинуть "Реал" из-за отношения к себе со стороны звезд мадридского клуба, а поведение Киллиана Мбаппе после поражения от "Барселоны" стало одной из главных причин.

После окончания матча за Суперкубок Испании, в котором "Реал" проиграл "Барселоне" 2:3, главный тренер мадридцев Хаби Алонсо просил игроков выстроиться в коридор, через который должны были пройти победители. Однако Килиан Мбаппе жестом увел игроков.

Как сообщает The Touchline, Алонсо посчитал это ударом по своему авторитету. Помимо этого, СМИ отмечают, что тренеру надоело эгоистичное поведение звезд клуба, которые относились к главному тренеру без должного уважения в последние месяцы.

В итоге Алонсо в понедельник ушел в отставку, а вакантный пост занял Альваро Арбелоа.

