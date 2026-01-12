Азербайджан направил официальное обращение в FIS относительно противоправного действия армянского спортсмена

Армянский лыжник Микаэль Микаэлян на престижных соревнованиях Tour de Ski в Италии залепил на своей форме надпись "Азербайджан" и был оштрафован Международной федерацией лыжного спорта и сноуборда (FIS).

После инцидента армянский спортсмен, а также руководитель Федерации лыжного спорта Армении Гагик Саргсян попытались оправдаться.

В связи с данным вопросом Oxu.Az направил запрос в Госагентство по туризму.

В структуре отметили, что в связи с неприятным инцидентом агентство официально обратилось в FIS, выразив недовольство и подчеркнув необходимость усиления контрольных мер в рамках сотрудничества.

"Отметим, что все шаги и меры, принимаемые против подобных случаев, регулируются в соответствии с внутренними правилами и процедурами Международной федерации лыжного спорта и сноуборда, и в зависимости от повторения таких случаев FIS применяет соответствующие санкции и штрафы.

Считаем, что спортсмены, участвующие в соревнованиях, должны соблюдать общие спортивные и этические принципы FIS. Деполитизация спорта, избежание этнической ненависти, расизма, ксенофобии и других негативных проявлений должны быть одним из основных условий для всех спортсменов и соревнований", - говорится в информации.

Стоит отметить, что с прошлого года между FIS и Государственным агентством по туризму Азербайджанской Республики было установлено сотрудничество в сфере зимнего туризма, а также с целью проведения престижных международных соревнований по зимним видам спорта в Азербайджане.

В рамках сотрудничества предусмотрено совершенствование инфраструктуры зимнего туризма, обеспечение широкомасштабной популяризации туристического бренда страны на международной арене, превращение Азербайджана в привлекательное направление зимнего туризма для иностранных туристов и организация международных лыжных соревнований в туристическом центре "Шахдаг".