В Нью-Йорке началась крупнейшая забастовка медсестер

В Нью-Йорке около 15 тысяч медсестер объявили забастовку, остановив работу в трех крупнейших частных больничных системах города - Mount Sinai, Montefiore и NewYork-Presbyterian.

Акция стала самой масштабной в истории города среди медицинского персонала и началась после провала переговоров о новом трудовом контракте.

Протест стартовал в понедельник ранним утром и затронул сразу несколько ключевых медицинских учреждений мегаполиса. Медсестры заявляют, что администрация больниц настаивает на ухудшении условий труда, включая возможное сокращение медицинских льгот и пересмотр стандартов укомплектованности персонала, которые напрямую связаны с безопасностью пациентов.

Профсоюзы подчеркивают, что руководство пытается ослабить требования по минимальному числу медсестер на одного пациента. В 2021 году в штате Нью-Йорк был принят закон, обязывающий больницы создавать специальные комитеты по формированию штатных нормативов для каждого отделения. В частности, в реанимациях должно соблюдаться соотношение не более двух пациентов на одну медсестру.

Забастовка проходит на фоне растущей обеспокоенности вопросами безопасности в медицинских учреждениях. В ноябре в больнице Mount Sinai произошла стрельба, а на прошлой неделе смертельный инцидент был зафиксирован в отделении NewYork-Presbyterian в Бруклине, что усилило тревогу среди медицинского персонала.

Финансовые данные показывают, что все три больничные системы остаются прибыльными. По информации аналитической платформы ProPublica, NewYork-Presbyterian в 2024 году получила чистую прибыль в размере 547 миллионов долларов, Mount Sinai 114 миллионов долларов, а Montefiore почти 289 миллионов долларов. Профсоюзы указывают, что при таких показателях требования работников не могут рассматриваться как экономически необоснованные.

Дополнительное напряжение вызвали сообщения о том, что руководство Mount Sinai применяло дисциплинарные меры в отношении медсестер, выражавших обеспокоенность возможным давлением на профсоюзы. В октябре по этому поводу была подана жалоба в Национальный совет по трудовым отношениям США.

Медсестры подчеркивают, что их требования касаются не только условий труда, но и качества медицинской помощи. По их словам, достаточное количество персонала и сохранение социальных гарантий являются необходимым условием для безопасности пациентов и устойчивости всей системы здравоохранения.

Источник: Aljazeera

Джамиля Суджадинова