Иран ослабляет некоторые ограничения на фоне роста числа погибших в ходе протестов

Иран впервые за несколько дней ослабил некоторые ограничения и разрешил своим жителям совершать международные звонки по мобильным телефонам.

Об этом, как передает The Associated Press.

Отмечается, что ограничения на доступ в Интернет и мессенджеры не были ослаблены; доступны только одобренные правительством сайты. Источники агентства в Тегеране сообщили, что иранцы смогли совершать международные звонки, но не смогли принимать звонки из-за границы.