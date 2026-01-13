В СМИ публикуется противоречивая информация о погибших в Иране

Около 2 тыс. человек погибли в ходе беспорядков в Иране.

Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на местного чиновника.

Между тем по данным правозащитной организации HRANA, число жертв достигло 646, из которых 505 человек — протестующие.

Ранее США призвали своих граждан покинуть страну из-за непрекращающихся митингов.

В результате беспорядков в Исламской республике погибли не только протестующие, но и сотрудники правоохранительных органов, а также граждане, не стоящие ни по одну из сторон баррикад.

Протесты в Иране начались в конце декабря 2025 года из-за девальвации местной валюты — иранского риала. Изначально главной темой были резкие колебания обменного курса и их влияние на оптовые и розничные цены, однако позже протестные акции в ряде городов Ирана переросли в столкновения с полицией, а лозунги приобрели политический характер — против текущего политического строя в республике.

Высший совет национальной безопасности Ирана обвинил США и Израиль в организации беспорядков в исламской республике.