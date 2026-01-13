Daily Mail: Иранский риал фактически упал до нуля

По мере роста политических волнений в Иране страна также сталкивается с тревожным экономическим кризисом, пишет Daily Mail.

На прошлой неделе иранская валюта - риал - упала до рекордно низкого уровня, фактически обесценившись по отношению к доллару США и евро, отмечает издание.

Согласно ему, один риал стоит настолько мало, что теперь его курс фактически округляют до нуля в долларовом и евровом эквиваленте.

«Хотя эксперты пояснили, что национальная валюта не может реально достичь нулевой отметки, пока государство продолжает функционировать, эта ситуация наглядно подчеркивает глубину кризиса, в котором сейчас находится страна», - пишет газета.