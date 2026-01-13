Баку и Рим укрепляют стратегическое партнерство - ФОТО

13 января состоялась встреча министра иностранных дел Джейхуна Байрамова с находящимся с визитом в нашей стране заместителем министра иностранных дел и международного сотрудничества Италии Эдмондо Чириэлли.

Как сообщили в Управлении пресс-службы Министерства иностранных дел, в ходе встречи было выражено удовлетворение существующим сотрудничеством между Азербайджаном и Италией в двустороннем формате, а также обсуждены перспективы многостороннего стратегического партнерства в политической, сфере безопасности, экономической, торговой, энергетической, гуманитарной, образовательной и других областях. В частности, было отмечено значение совместных проектов в области энергетики и образования, а также деятельность Итало-Азербайджанского университета.

Подчеркивалось, что 6-е заседание Межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между Азербайджаном и Италией, состоявшееся сегодня в Баку, прошло успешно, и достигнутые договоренности придадут дополнительный импульс отношениям между двумя странами.

Стороны также обменялись мнениями о текущем состоянии сотрудничества между Азербайджаном и Европейским Союзом, в том числе в области энергетики и транспорта, а также проектов в сфере альтернативной энергии.

В ходе встречи обсуждались и другие международные и региональные вопросы, представляющие взаимный интерес.

Сегодня также состоялись политические консультации между министерствами иностранных дел Азербайджана и Италии.