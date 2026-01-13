Мирзоян и Рубио примут Совместное заявление о рамках реализации TRIPP - ОБНОВЛЕНО
Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян 13-14 января будет находиться с рабочим визитом в США.
Как сообщает МИД Армении, в ходе визита запланирована встреча с госсекретарем США Марко Рубио. Планируется принятие Совместного заявления о рамках реализации проекта TRIPP.
Встреча состоится в 21 час по местному времени. Позже к ним присоединится заместитель госсекретаря Хукер, а затем высокопоставленный чиновник бюро Ганрахан.
Источник: News.am
09:45
Госсекретарь США Марко Рубио примет сегодня министра иностранных дел Армении Арарата Мирзояна, сообщается на сайте американского Госдепартамента.
Встреча намечена на 12:00 по вашингтонскому времени (21:00 по Баку).
