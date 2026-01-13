В Азербайджане ожидаются заморозки и снег

В ближайшие дни на территории страны ожидается изменение погодных условий: понижение температуры воздуха, заморозки (особенно в ночные и утренние часы), а в горных и предгорных районах - выпадение снега.

Об этом, как передает 1news.az, сообщает Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана (AAYDA).

В связи с этим ведомство призывает водителей быть предельно внимательными на дорогах, особенно при движении в горных и предгорных районах.

«Необходимо уделить особое внимание технической исправности транспортных средств и их подготовке к зимнему сезону, в частности, оснащению автомобилей как минимум зимними шинами.

Несоблюдение данных требований может привести к трудностям в движении транспорта, что создаст помехи для других участников дорожного движения и станет причиной пробок и задержек. Кроме того, подобные случаи могут помешать своевременному прибытию снегоуборочной и дорожно-эксплуатационной спецтехники Агентства на необходимые участки.

Учитывая погодные условия, мы рекомендуем водителям тщательно готовиться к поездкам», - добавили в ведомстве.