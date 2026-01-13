Снег, ветер и морозы: МЧС предупреждает о рисках

Министерство по чрезвычайным ситуациям выступило с предупреждением в связи с ожидаемым изменением погодных условий.

Об этом сообщает 1news.az со ссылкой на ведомство.

По данным Национальной службы гидрометеорологии, в ближайшие дни на территории страны ожидается нестабильная погода с осадками. Прогнозируется выпадение снега (местами интенсивного), преимущественно в горных и предгорных районах, значительное понижение температуры воздуха и сильный ветер.

МЧС обращается к населению с призывом строго соблюдать соответствующие правила безопасности:

«Поскольку холодная погода приводит к значительному росту использования газовых и электрических обогревательных приборов, необходимо строго соблюдать правила пожарной безопасности. Недопустимо использование неисправных, нестандартных или самодельных обогревателей. Не следует перегружать электрическую сеть, а включенные приборы нельзя оставлять без присмотра.

Гражданам, проживающим в горных районах или планирующим поездки в горы, рекомендуется по возможности не покидать населенные пункты в морозную и снежную погоду. При возникновении такой необходимости следует заранее проинформировать близких о маршруте движения, убедиться в техническом соответствии автомобиля сезону и наличии достаточного запаса топлива. Рекомендуется избегать мест с вероятностью схода лавин, включая крутые склоны, и возвращаться в населенные пункты до наступления темноты.

Кроме того, во время сильного ветра рекомендуется держаться подальше от легких конструкций, временных построек, зданий и рекламных щитов, не стоять под электрическими столбами, проводами и высокими деревьями. Также, учитывая сложности при тушении пожаров в ветреную погоду, следует особенно строго соблюдать правила пожарной безопасности».