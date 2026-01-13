 Фархад Мамедов: Судьба мирного процесса зависит от парламентских выборов в Армении | 1news.az | Новости
Фархад Мамедов: Судьба мирного процесса зависит от парламентских выборов в Армении

First News Media11:30 - Сегодня
«Мирный процесс между Азербайджаном и Арменией ведется на уровне двух государств, и его устойчивость зависит от ряда политических условий», — заявил сегодня директор Центра исследований Южного Кавказа Фархад Мамедов на общественных обсуждениях на тему «Роль гражданского общества в мирном процессе», сообщает 1news.az.

По его словам, для реализации выдвинутых условий необходимо внести изменения в Конституцию Армении, и без этих изменений подписание устойчивого мирного соглашения между Баку и Ереваном невозможно.

Мамедов отметил, что в настоящее время существует взаимодействие между различными государственными органами, и на следующем этапе особое значение будет иметь привлечение гражданского общества к процессу.

«В этом контексте будущее мирного соглашения в значительной степени зависит от результатов парламентских выборов в Армении. Если действующая власть победит на выборах, это позволит институционализировать участие гражданского общества в мирном процессе. Сегодняшнее достижение заключается в том, что общение между двумя сторонами уже сформировано на уровне гражданских обществ», — подчеркнул Мамедов.

Политолог отметил, что фактор доверия играет решающую роль в мирном процессе, и между первой и последней встречами наблюдается значительная разница.

По его мнению, каждый шаг, предпринятый двумя государствами, укрепляет взаимное доверие.

«Сегодня наиболее беспокоящим для армянской стороны вопросом является вероятность возобновления войны. Однако через встречи и обсуждения их обеспокоенность снимается — они видят, что целью Азербайджана является мир».

«В этом контексте подход азербайджанской дипломатии заключается в том, что если решение какого-либо вопроса невозможно сразу, его рациональнее отложить на будущее», — добавил он.

Мамедов подчеркнул, что основная позиция Азербайджана заключается в том, чтобы Армения не превращалась в инструмент против Азербайджана со стороны третьих стран.

Он также отметил, что продвижение мира между двумя обществами — это долгий и сложный процесс. Очевидно, что эта модель не будет такой, как в советский период. Молодое поколение должно формировать образ соседней страны через новые подходы, образование и просвещение. Тем не менее, не исключено, что в ближайшие 5–10 лет процесс будет сложным и останется определенная неопределенность.

Политолог отметил, что в Ереване во время проведения их встреч возникла некоторая напряженность после того, как Sputnik Armenia раскрыл название отеля, где остановилась азербайджанская делегация.

«Тем не менее встречи прошли без инцидентов, обсуждения проходили в нормальных условиях».

Г. Агаев

Xроника

