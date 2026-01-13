В Нидерландах аннулировали брак из-за речи, сгенерированной ChatGPT

В Нидерландах суд аннулировал брак после того, как во время церемонии была использована речь, сгенерированная с помощью ChatGPT, которая не соответствовала обязательным юридическим формулировкам.

Решение было опубликовано на этой неделе и касается пары из города Зволле.

Как следует из материалов дела, церемония состоялась 19 апреля. Человек, проводивший бракосочетание, задал молодоженам вопрос в шуточной форме, предложив им пообещать «поддерживать друг друга, подшучивать и обниматься, даже когда жизнь станет трудной». После утвердительного ответа он объявил их «командой, сумасшедшей парой, любовью и домом друг для друга».

Суд пришел к выводу, что такая формулировка не соответствует требованиям нидерландского законодательства, поскольку не содержит юридически значимого обещания выполнять брачные обязанности. По закону, вступающие в брак должны прямо подтвердить свое намерение взять на себя права и обязательства супругов, что в данном случае сделано не было.

Сама пара утверждала, что их намерение вступить в брак было однозначным и не зависело от точных слов, использованных в ходе церемонии. Однако судья отметил, что личные намерения не могут заменить соблюдение правовых норм. «Суд понимает, насколько важна дата в свидетельстве о браке для супругов, но не может игнорировать требования закона», — говорится в решении.

В итоге суд постановил исключить запись о браке из реестра города Зволле.

Источник: Reuters

Джамиля Суджадинова