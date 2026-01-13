Apple и Google объявили о партнерстве в сфере ИИ

Apple объявила о стратегическом партнерстве с Google в сфере искусственного интеллекта, в обновленной версии голосового помощника Siri будет использована модель Gemini.

Запуск новой версии сервиса запланирован на конец текущего года.

В совместном заявлении компаний отмечается, что после анализа доступных технологий Apple пришла к выводу, что разработки Google обеспечивают наиболее надежную и эффективную основу для дальнейшего развития собственных ИИ-моделей. Ожидается, что интеграция Gemini позволит значительно расширить функциональные возможности Siri и повысить качество взаимодействия с пользователями.

Сотрудничество с Google может помочь Apple ускорить внедрение полноценного искусственного интеллекта в экосистему своих продуктов. Изначально обновленная Siri была представлена на Всемирной конференции разработчиков в 2024 году, однако ее релиз был отложен, что вызвало опасения относительно отставания компании от конкурентов в гонке ИИ-технологий.

Источник: CNN

Джамиля Суджадиноав