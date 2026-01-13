ЕС может представить 20-й пакет санкций против РФ к 24 февраля

Евросоюз может представить очередной, 20-й пакет антироссийских санкций к 24 февраля.

Об этом сообщил портал Euractiv со ссылкой на неназванного дипломата.

По его данным, в настоящее время в ЕС ведется подготовительная работа над новым пакетом ограничительных мер, однако его конкретное содержание пока не раскрывается.

Отмечается, что Финляндия и Швеция призывают Еврокомиссию запретить экспорт предметов роскоши в РФ и обслуживание российских нефтяных танкеров, а также сократить квоты ЕС на импорт российских удобрений.