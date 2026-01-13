В Азербайджане задержали грузовик с «наркотической капустой» - ФОТО - ВИДЕО

В результате мероприятий, проведенных сотрудниками Билясуварского таможенного управления, была обнаружена и изъята из незаконного оборота крупная партия наркотических средств.

Как передает 1news.az, об этом сообщили в Государственном таможенном комитете.

Отмечается, что транспортное средство, перевозившее транзитом из Ирана в Грузию груз белокочанной капусты, было привлечено к таможенному досмотру с применением служебной собаки. Кинологическая собака отреагировала на 13 мешков, находившихся в прицепе.

В ходе тщательной проверки в указанных мешках было обнаружено 19 килограммов 475 граммов марихуаны. Наркотическое средство было замаскировано под капусту и упаковано таким образом, чтобы имитировать форму овощей для сокрытия от таможенного контроля.