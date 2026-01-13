В ряде городов Азербайджана завершена выплата пенсий за текущий месяц

Государственный фонд социальной защиты при Министерстве труда и социальной защиты населения выплатил пенсии за январь по городам Баку, Сумгайыт и Абшеронскому району.

Как передает 1news.az, об этом сообщили в министерстве.

Кроме того, Государственный фонд социальной защиты при Министерстве труда и социальной защиты населения Нахчыванской Автономной Республики осуществил выплату пенсий по автономной республике за текущий месяц.

Пенсии за январь по другим регионам республики, а также лицам, имеющим право на пенсию на льготных условиях, будут выплачены в течение этого месяца в соответствии с графиком.