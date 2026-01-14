Отреставрированного дома оказалось мало: переселенцы в Лачине требуют еще и нежилой объект - ВИДЕО

В Лачине отреставрированный отчий дом был передан семье бывших вынужденных переселенцев. Однако семья осталась недовольна предоставленным жильем.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Xezerxeber.az, они требуют передать им также вспомогательную постройку, расположенную на земельном участке, который, по их утверждению, принадлежал их отцу до оккупации.

Семья Алиевых была в числе первых, кто вернулся в Лачин в 2023 году. Дом, расположенный по адресу: город Лачин, улица Ази Асланова, 82, считается их собственностью. Данный дом был капитально и современно отремонтирован за счет государственных средств и передан семье. Здесь созданы все необходимые условия для проживания, однако Алиевы не ограничиваются предоставленными благами и выдвигают дополнительные требования.

Мы попытались заснять условия, созданные государством в отремонтированном доме, но члены семьи не дали на это согласия.

Гяранфиль Ализаде, чьи претензии ранее распространились в социальных сетях, также отказалась выходить к камере - было заявлено, что ее якобы нет в Лачине. При этом постройка, на которую претендует семья, официально зарегистрирована как нежилое помещение.

Примечательно, что в июле 2023 года Гяранфиль Ализаде, будучи в числе первых переселенцев, не скрывала своей радости, называла возвращение огромным счастьем и выражала благодарность в интервью. Что же заставило ее изменить свое мнение теперь?

Согласно заявлению профильного ведомства, семья была проинформирована о том, что данное строение непригодно для проживания.

В документе, представленном Государственным комитетом по делам беженцев и вынужденных переселенцев программе «Xəbər Xəbər», указано, что при переселении в Лачин заявительница указала состав семьи из 5 человек. Она письменно подтвердила, что будет постоянно проживать в доме №82 по улице А. Асланова вместе с супругом, сестрой Гяранфиль Ализаде и двумя сыновьями, и не имела никаких возражений.

Судя по всему, подобными шагами семья пытается бросить тень на проводимую государством масштабную работу по восстановлению региона.

