 Отреставрированного дома оказалось мало: переселенцы в Лачине требуют еще и нежилой объект - ВИДЕО | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
От редакцииБлаготворительность 1news TV
Общество

Отреставрированного дома оказалось мало: переселенцы в Лачине требуют еще и нежилой объект - ВИДЕО

Фаига Мамедова16:53 - Сегодня
Отреставрированного дома оказалось мало: переселенцы в Лачине требуют еще и нежилой объект - ВИДЕО

В Лачине отреставрированный отчий дом был передан семье бывших вынужденных переселенцев. Однако семья осталась недовольна предоставленным жильем.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Xezerxeber.az, они требуют передать им также вспомогательную постройку, расположенную на земельном участке, который, по их утверждению, принадлежал их отцу до оккупации.

Семья Алиевых была в числе первых, кто вернулся в Лачин в 2023 году. Дом, расположенный по адресу: город Лачин, улица Ази Асланова, 82, считается их собственностью. Данный дом был капитально и современно отремонтирован за счет государственных средств и передан семье. Здесь созданы все необходимые условия для проживания, однако Алиевы не ограничиваются предоставленными благами и выдвигают дополнительные требования.

Мы попытались заснять условия, созданные государством в отремонтированном доме, но члены семьи не дали на это согласия.

Гяранфиль Ализаде, чьи претензии ранее распространились в социальных сетях, также отказалась выходить к камере - было заявлено, что ее якобы нет в Лачине. При этом постройка, на которую претендует семья, официально зарегистрирована как нежилое помещение.

Примечательно, что в июле 2023 года Гяранфиль Ализаде, будучи в числе первых переселенцев, не скрывала своей радости, называла возвращение огромным счастьем и выражала благодарность в интервью. Что же заставило ее изменить свое мнение теперь?

Согласно заявлению профильного ведомства, семья была проинформирована о том, что данное строение непригодно для проживания.

В документе, представленном Государственным комитетом по делам беженцев и вынужденных переселенцев программе «Xəbər Xəbər», указано, что при переселении в Лачин заявительница указала состав семьи из 5 человек. Она письменно подтвердила, что будет постоянно проживать в доме №82 по улице А. Асланова вместе с супругом, сестрой Гяранфиль Ализаде и двумя сыновьями, и не имела никаких возражений.

Судя по всему, подобными шагами семья пытается бросить тень на проводимую государством масштабную работу по восстановлению региона.

Подробнее в материале Xezerxeber.az:

Поделиться:
244

Актуально

Политика

Азербайджан передал Армении группу заключенных армян

Общество

Обновленный список стран, которые граждане Азербайджана могут посещать без виз - ...

Мнение

Что происходит с вирусами в Азербайджане прямо сейчас? Анализ 1news.az

Политика

Помощник Президента Азербайджана обсудил сотрудничество с послом Казахстана - ...

Общество

Соловьева хотят признать персоной нон грата в Кыргызстане

На дороге Шамаха-Гонагкенд активизировался оползень - ФОТО

Президент утвердил безвиз между Азербайджаном и Сомали для владельцев диппаспортов

В сети распространяется дезинформация о государственных выплатах

Выбор редактора

Bank of Baku и скрытая цена роста: о чем говорят отчеты банка?

Иногда банкам нужно дать умереть: уроки азербайджанского эксперимента

ИИ, репутационные скандалы и консалтинг без консультантов: выживут ли McKinsey, BCG и Ко в новую эпоху?

Правда о возгорании электромобилей в Баку… и не только: страх, статистика и реальность - ФОТО - ВИДЕО

Азербайджан выигрывает мир. Главные политические события года

Новости для вас

Погибший в метро мужчина сам бросился под поезд - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

До 17° тепла - синоптики рассказали о погоде в воскресенье

Завтра в Баку ожидается сильный ветер - ПРОГНОЗ

В отношении врачей клиники «MedAura» возбуждено уголовное дело

Последние новости

Соловьева хотят признать персоной нон грата в Кыргызстане

Сегодня, 17:40

На дороге Шамаха-Гонагкенд активизировался оползень - ФОТО

Сегодня, 17:39

Хикмет Гаджиев обсудил с послом Украины укрепление стратегического партнёрства

Сегодня, 17:33

Утверждено соглашение с Угандой об освобождении от визовых требований владельцев дипломатических и служебных паспортов

Сегодня, 17:31

Президент утвердил безвиз между Азербайджаном и Сомали для владельцев диппаспортов

Сегодня, 17:26

Халг Банк подвёл итоги 2025 года

Сегодня, 17:25

Ильхам Алиев утвердил «Концепцию культуры АР «Культура Азербайджана – 2040»

Сегодня, 17:21

Тело армянского солдата найдено с огнестрельным ранением

Сегодня, 17:08

В сети распространяется дезинформация о государственных выплатах

Сегодня, 17:05

Глава Комиссии по защите конкуренции Армении об импорте азербайджанского бензина: Предпочтений никому не отдавали

Сегодня, 17:03

Отреставрированного дома оказалось мало: переселенцы в Лачине требуют еще и нежилой объект - ВИДЕО

Сегодня, 16:53

Азербайджан передал Армении группу заключенных армян

Сегодня, 16:30

Наркотики, алкоголь и опасная езда: в Гусарском районе задержан водитель-лихач - ВИДЕО

Сегодня, 16:25

Трамп считает, что НАТО должна помочь США заполучить Гренландию

Сегодня, 16:18

Минобороны Азербайджана и Аппарат Омбудсмена подписали совместный план мероприятий

Сегодня, 16:10

В обновлённой лотерее «Prestij» победителя ждёт полумиллионный выигрыш

Сегодня, 16:08

Обновленный список стран, которые граждане Азербайджана могут посещать без виз - ФОТО

Сегодня, 16:05

СМИ узнали, во сколько США может обойтись покупка Гренландии

Сегодня, 16:00

Что происходит с вирусами в Азербайджане прямо сейчас? Анализ 1news.az

Сегодня, 15:52

На «Шамахинке» устанавливаются новые светофоры - ВИДЕО

Сегодня, 15:47
Все новости
Румия Агаева: «Я не обязана выглядеть «как на обложке», главное, чтобы мне было комфортно» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ
1news TV

Румия Агаева: «Я не обязана выглядеть «как на обложке», главное, чтобы мне было комфортно» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Видеоинтервью 1news.az со звездой сериалов «Alatava» и «Cehizsiz gəlinlər», актрисой Азербайджанского государственного академического русского драматического театра имени Самеда Вургуна Румией26 / 12 / 2025, 17:22
Сбил пешехода - виноват. Всегда? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Сбил пешехода - виноват. Всегда? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

12 / 12 / 2025, 15:50
Ёлка в цифрах: сколько потратят бакинцы на новогодние украшения? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Ёлка в цифрах: сколько потратят бакинцы на новогодние украшения? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

10 / 12 / 2025, 17:36
Музей Победы как символ непоколебимой воли Азербайджана - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Музей Победы как символ непоколебимой воли Азербайджана - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

14 / 11 / 2025, 16:48
Библиотеки в эпоху ИИ: почему живые книги остаются актуальными - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Библиотеки в эпоху ИИ: почему живые книги остаются актуальными - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

10 / 11 / 2025, 16:00
«Этот ребёнок - мой герой»: гази Отечественной войны Рамин Ширинов и Кянан Гулиев поделились своими воспоминаниями

«Этот ребёнок - мой герой»: гази Отечественной войны Рамин Ширинов и Кянан Гулиев поделились своими воспоминаниями

07 / 11 / 2025, 17:43