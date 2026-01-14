В сети распространяется дезинформация о государственных выплатах

Государственная служба специальной связи и информационной безопасности Азербайджанской Республики призвала граждан проявлять бдительность в отношении поддельных сайтов.

Как сообщает 1news.az, об этом говорится в сообщении Госслужбы.

Было отмечено, что в последние дни создаются различные фейковые домены фишингового характера. Через социальные сети и мессенджеры среди населения распространяется дезинформация о якобы предоставлении государством адресной социальной помощи. В частности, злоумышленники создают поддельные сайты, используя имя портала «myGov», принадлежащего Министерству цифрового развития и транспорта АР и находящемуся в его подчинении Агентству инноваций и цифрового развития. Целью данных ресурсов является завладение персональными данными граждан. С помощью таких сайтов совершаются попытки кражи удостоверений личности, данных пользовательских аккаунтов и банковских карт.

Центром по борьбе с компьютерными инцидентами Госслужбы (далее - Центр) было выявлено несколько таких фейковых доменов, которые совместно с соответствующими структурами были заблокированы на территории страны. Кроме того, информация об этих доменах была опубликована на платформе Центра «Blacklist.gov.az».

Гражданам рекомендуется при обнаружении поддельных ресурсов добавлять информацию о них на платформу защиты от фейковых доменов Blacklist.gov.az, использовать соответствующее расширение для браузеров от этой платформы, а также проявлять осторожность в отношении подозрительных сайтов и ссылок.