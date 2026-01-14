МИД Армении: Доля США в TRIPP составит 74%

Армения предоставит "Маршрут Трампа" в аренду США на 49 лет, их доля в проекте составит 74%.

Об этом говорится в опубликованном МИД Армении тексте совместного заявления о рамочном соглашении между Арменией и США по реализации проекта "Маршрут Трампа для международного мира и процветания" (TRIPP).

"Армения намерена разрешить и содействовать основанию TRIPP Development Company. Ожидается, что компания будет нести ответственность за развитие TRIPP с правом застройки, предоставляемым ей на первоначальный срок 49 лет. Армения намерена предложить США долю в размере 74% в TRIPP Development Company и сохранит за собой долю в размере 26%. Ожидается, что это сотрудничество будет продлено еще на 50 лет с предоставлением правительству Армении дополнительной собственности, что доведет его долю до 49%", - говорится в тексте документа, опубликованном МИД Армении.

Источник: ТАСС