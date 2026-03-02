Мир важнее формулировок: Глава минюста о новой конституции Армении

Проект новой Конституции почти готов, но пока не обсуждались ее преамбула и первая глава, а также ряд вопросов, связанных с руководителем кабмина.

Об этом заявила, отвечая на вопросы журналистов в парламенте, министр юстиции Армении Србуи Галян, передает Sputnik Армения.

Она напомнила, что проект новой Конституции будет представлен на общественные обсуждения в течение марта.

Текст будет сугубо предварительным, а правительство будет открыто для любых предложений, добавила глава ведомства.

На вопрос, считает ли правительство необходимым изъять из преамбулы упоминания о «Нагорном Карабахе», министр ответила так.

"Правительство исходит из того, чтобы мир и территориальная целостность Армении не подвергались угрозам", - отметила она.

Не обсуждались и статьи о порядке внесения изменений в Конституцию, а также ряд положений о главе правительства, добавила министр.

Напомним, в конце марта 2025 года премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что власти Армении планируют провести референдум по принятию новой Конституции в 2027 году. При этом премьер добавил, что в его команде звучит мнение о целесообразности проведении референдума параллельно с парламентскими выборами 2026 года. Тогда Пашинян утверждал, что изменение Конституции — исключительно вопрос внутренней политики, но это не может не иметь "регионального и международного влияния". Уже в апреле 2025 года он сказал в парламенте, что в новой Конституции не должно быть ссылки на Декларацию.

В свою очередь Азербайджан настаивает на внесении Арменией поправок в Конституцию, мотивируя это тем, что в ней содержатся прямые территориальные претензии.