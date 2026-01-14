Сильный ветер повалил дерево на дороге Лянкяран-Лерик - ВИДЕО

Вчера поздно ночью сильный ветер повалил дерево, что привело к ограничениям в движении на автомобильной дороге Лянкяран-Лерик.

Как передает 1news.az, об этом сообщили в Государственном агентстве автомобильных дорог Азербайджана (ГААДА).

Согласно информации, на место происшествия была незамедлительно привлечена спецтехника и живая сила агентства.

«В кратчайшие сроки дерево было убрано с проезжей части, и движение по дороге полностью восстановили», - добавили в ведомстве.