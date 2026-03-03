Задержан мужчина, похитивший средства с карты, собранные для помощи тяжело больному ребёнку
Житель Насиминского района столицы сообщил в полицию, что данные его банковской карты, которые он разместил в социальных сетях с целью сбора финансовой помощи для тяжело больного маленького ребёнка, были похищены с использованием информационных технологий.
В результате проведённых сотрудниками 21-го отделения полиции Насиминского района мероприятий был установлен и задержан подозреваемый Орхан Гаджиев, сообщает 1news.az со ссылкой на пресс-службу МВД.
В своих показаниях он признался, что получил конфиденциальные данные карты, перевёл средства с неё на различные другие карты, а затем обналичил их.
По данному факту продолжается расследование.
284