​​​​​​​Задержан мужчина, похитивший средства с карты, собранные для помощи тяжело больному ребёнку

Житель Насиминского района столицы сообщил в полицию, что данные его банковской карты, которые он разместил в социальных сетях с целью сбора финансовой помощи для тяжело больного маленького ребёнка, были похищены с использованием информационных технологий.

В результате проведённых сотрудниками 21-го отделения полиции Насиминского района мероприятий был установлен и задержан подозреваемый Орхан Гаджиев, сообщает 1news.az со ссылкой на пресс-службу МВД.

В своих показаниях он признался, что получил конфиденциальные данные карты, перевёл средства с неё на различные другие карты, а затем обналичил их.

По данному факту продолжается расследование.