Минтруда назвало ожидаемый размер пенсий в 2026 году

В 2026 году средний размер ежемесячной пенсии в Азербайджане, как ожидается, достигнет 590 манатов, а средняя пенсия по возрасту увеличится до 629 манатов.

Об этом сообщил министр труда и социальной защиты населения Анар Алиев в эфире программы «Hədəf» на телеканале Az TV.

По словам министра, в 2025 году предусмотрено повышение пенсий примерно на 9%, для чего планируется выделить дополнительные 636 млн манатов из государственного бюджета.

Анар Алиев отметил, что индексация пенсий затронет около 1,1 млн граждан и будет проводиться в соответствии с темпами роста средней месячной заработной платы за предыдущий год, которые определяет Государственный комитет по статистике. Точные размеры индексации станут известны после публикации официальных статистических данных.