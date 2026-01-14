Пашинян: TRIPP удовлетворяет Армению, США и, скорее всего, Азербайджан

В вопросе реализации проекта "Маршрут Трампа" сторонам удалось выработать формулу, которая полностью удовлетворяет Армению и США и, по всей вероятности, Азербайджан.

Об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

Так он охарактеризовал положения документа о порядке реализации проекта в ходе конференции с участием послов США и Европейского союза в Ереване.

Ранее МИД Армении опубликовал документ, определяющий порядок реализации проекта "Путь Трампа во имя международного мира и процветания" (TRIPP). Документ был представлен по итогам встречи министра иностранных дел Армении Арарата Мирзояна и госсекретаря США Марко Рубио, состоявшейся накануне в Вашингтоне.

По словам Пашиняна, официальной реакции Баку на документ пока не последовало, однако он считает, что предложенная формула в полной мере созвучна интересам азербайджанской стороны. Премьер-министр также выразил уверенность, что реализация "Маршрута Трампа" открывает путь к долгосрочному миру в регионе.

"Уже сегодня регион представляет собой более безопасную среду, особенно на фоне происходящих в мире событий", — отметил он.

Пашинян подчеркнул, что решающую роль в продвижении проекта сыграла личная заинтересованность президента США Дональда Трампа.

Напомним, 8 августа 2025 г. в Вашингтоне лидеры Армении, США и Азербайджана подписали совместную декларацию, касающуюся мирного урегулирования конфликта. Согласно президенту США, Армения в рамках "Маршрута Трампа" (TRIPP) предоставит Штатам эксклюзивные долгосрочные права сроком до 99 лет на развитие маршрута (будет действовать по армянскому законодательству), по которому Азербайджан рассчитывает установить сухопутную связь с Нахчываном. Американская сторона планирует передать землю в субаренду консорциуму, ответственному за инфраструктуру и управление.

Источник: Sputnik Армения

Читайте по теме:

Фархад Мамедов: О чем Рамочная программа реализации TRIPP?

Опубликована Рамочная программа по реализации TRIPP