 Пашинян: TRIPP удовлетворяет Армению, США и, скорее всего, Азербайджан | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
От редакцииБлаготворительность 1news TV
Политика

Пашинян: TRIPP удовлетворяет Армению, США и, скорее всего, Азербайджан

First News Media12:33 - Сегодня
Пашинян: TRIPP удовлетворяет Армению, США и, скорее всего, Азербайджан

В вопросе реализации проекта "Маршрут Трампа" сторонам удалось выработать формулу, которая полностью удовлетворяет Армению и США и, по всей вероятности, Азербайджан.

Об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

Так он охарактеризовал положения документа о порядке реализации проекта в ходе конференции с участием послов США и Европейского союза в Ереване.

Ранее МИД Армении опубликовал документ, определяющий порядок реализации проекта "Путь Трампа во имя международного мира и процветания" (TRIPP). Документ был представлен по итогам встречи министра иностранных дел Армении Арарата Мирзояна и госсекретаря США Марко Рубио, состоявшейся накануне в Вашингтоне.

По словам Пашиняна, официальной реакции Баку на документ пока не последовало, однако он считает, что предложенная формула в полной мере созвучна интересам азербайджанской стороны. Премьер-министр также выразил уверенность, что реализация "Маршрута Трампа" открывает путь к долгосрочному миру в регионе.

"Уже сегодня регион представляет собой более безопасную среду, особенно на фоне происходящих в мире событий", — отметил он.

Пашинян подчеркнул, что решающую роль в продвижении проекта сыграла личная заинтересованность президента США Дональда Трампа.

Напомним, 8 августа 2025 г. в Вашингтоне лидеры Армении, США и Азербайджана подписали совместную декларацию, касающуюся мирного урегулирования конфликта. Согласно президенту США, Армения в рамках "Маршрута Трампа" (TRIPP) предоставит Штатам эксклюзивные долгосрочные права сроком до 99 лет на развитие маршрута (будет действовать по армянскому законодательству), по которому Азербайджан рассчитывает установить сухопутную связь с Нахчываном. Американская сторона планирует передать землю в субаренду консорциуму, ответственному за инфраструктуру и управление.

Источник: Sputnik Армения

Читайте по теме:

Фархад Мамедов: О чем Рамочная программа реализации TRIPP?

Опубликована Рамочная программа по реализации TRIPP

Поделиться:
311

Актуально

Общество

Погода на четверг: В Баку ожидаются осадки

Общество

Клонировал профили и обещал банковские призы: как мошенник обманул 150 человек в ...

Мнение

Крах в Венесуэле - цена, которую Россия платит за Украину

Политика

Пашинян: TRIPP удовлетворяет Армению, США и, скорее всего, Азербайджан

Политика

Генплан Агдере предусматривает расширение территории города до 522 га - ФОТО

Пашинян: заявление по TRIPP - краеугольный камень институционализации мира между Ереваном и Баку

Пашинян: TRIPP удовлетворяет Армению, США и, скорее всего, Азербайджан

Рубио: TRIPP призван раскрыть потенциал Южного Кавказа

Выбор редактора

Bank of Baku и скрытая цена роста: о чем говорят отчеты банка?

Иногда банкам нужно дать умереть: уроки азербайджанского эксперимента

ИИ, репутационные скандалы и консалтинг без консультантов: выживут ли McKinsey, BCG и Ко в новую эпоху?

Правда о возгорании электромобилей в Баку… и не только: страх, статистика и реальность - ФОТО - ВИДЕО

Азербайджан выигрывает мир. Главные политические события года

Новости для вас

СМИ: Глава МИД Израиля посетит Азербайджан

Азербайджан и Иордания обсудили перспективы энергетического сотрудничества - ФОТО

Мировые медиа продолжают освещать интервью Президента Ильхама Алиева местным телеканалам

Президент утвердил сокращение военной службы для офицеров в мирное время

Последние новости

Пашинян упрекнул Россию в невыполнении поставок вооружения

Сегодня, 15:08

Генпрокурор Ирана призвал конфисковать имущество протестующих

Сегодня, 14:50

СМИ: Иран уведомил страны региона о намерении атаковать базы США

Сегодня, 14:38

Гугуш обратилась к Трампу с призывом поддержать народ Ирана

Сегодня, 14:27

Глава МИД Армении ожидает к началу осени результатов «на земле» в рамках проекта TRIPP

Сегодня, 14:15

Генплан Агдере предусматривает расширение территории города до 522 га - ФОТО

Сегодня, 14:08

СМИ: Израиль и арабские страны призывают США воздержаться от удара по Ирану

Сегодня, 14:05

Пашинян: заявление по TRIPP - краеугольный камень институционализации мира между Ереваном и Баку

Сегодня, 14:02

Клонировал профили и обещал банковские призы: как мошенник обманул 150 человек в соцсетях - ВИДЕО

Сегодня, 13:57

Иран недоволен Арменией из-за проекта TRIPP и влияния США

Сегодня, 13:47

Пашинян: Армения останется в ЕАЭС столько, сколько это будет возможно

Сегодня, 13:43

Обнародованы работы, предстоящие по строительству железнодорожной линии в Нахчыване - ФОТО

Сегодня, 13:40

Посол ИРИ: Армения становится центром деятельности вражеских Ирану сил

Сегодня, 13:32

Крах в Венесуэле - цена, которую Россия платит за Украину

Сегодня, 13:30

Экс-глава ИВ Насиминского района Баку потребовал 200 тыс. манатов от «Ağçiçəyim»? - комментарий директора - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 13:22

HRANA: Число погибших в протестах в Иране превысило 2,4 тыс. человек

Сегодня, 13:07

Погода на четверг: В Баку ожидаются осадки

Сегодня, 13:00

В Украине прошли обыски в офисе партии Тимошенко

Сегодня, 12:50

Вероятно, нужно будет построить мосты на границе с Турцией: Пашинян - о разблокировке

Сегодня, 12:47

Кактусы на бакинском бульваре спасают от зимнего холода - ФОТО

Сегодня, 12:42
Все новости
Румия Агаева: «Я не обязана выглядеть «как на обложке», главное, чтобы мне было комфортно» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ
1news TV

Румия Агаева: «Я не обязана выглядеть «как на обложке», главное, чтобы мне было комфортно» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Видеоинтервью 1news.az со звездой сериалов «Alatava» и «Cehizsiz gəlinlər», актрисой Азербайджанского государственного академического русского драматического театра имени Самеда Вургуна Румией26 / 12 / 2025, 17:22
Сбил пешехода - виноват. Всегда? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Сбил пешехода - виноват. Всегда? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

12 / 12 / 2025, 15:50
Ёлка в цифрах: сколько потратят бакинцы на новогодние украшения? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Ёлка в цифрах: сколько потратят бакинцы на новогодние украшения? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

10 / 12 / 2025, 17:36
Музей Победы как символ непоколебимой воли Азербайджана - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Музей Победы как символ непоколебимой воли Азербайджана - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

14 / 11 / 2025, 16:48
Библиотеки в эпоху ИИ: почему живые книги остаются актуальными - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Библиотеки в эпоху ИИ: почему живые книги остаются актуальными - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

10 / 11 / 2025, 16:00
«Этот ребёнок - мой герой»: гази Отечественной войны Рамин Ширинов и Кянан Гулиев поделились своими воспоминаниями

«Этот ребёнок - мой герой»: гази Отечественной войны Рамин Ширинов и Кянан Гулиев поделились своими воспоминаниями

07 / 11 / 2025, 17:43