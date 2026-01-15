Можно ли забрать пенсионный капитал раньше срока? - ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТВЕТ

«В международной практике не существует опыта досрочного получения средств, зачисленных за счет взносов на обязательное государственное социальное страхование».

Как сообщает корреспондент 1news.az, об этом на пресс-конференции по итогам 2025 года заявил председатель Государственного фонда социальной защиты (ГФСЗ) Зака Мирзаев.

По его словам, согласно азербайджанскому законодательству, пенсионный капитал - это средства, зафиксированные на страховой части индивидуального счета лица:

«Мы говорим о средствах, накопленных за счет обязательных взносов на государственное социальное страхование. То есть эти средства могут быть использованы только при возникновении права на пенсию.

Такова правовая сторона вопроса. Если смотреть с точки зрения логики, то насколько правильным может быть использование этих средств до возникновения права на пенсию?

В международной практике не существует опыта досрочного получения средств, накопленных по линии обязательного государственного страхования. Если в будущем будет принят закон о частных пенсионных фондах и предусмотрены какие-либо дополнительные выплаты, этот вопрос может быть рассмотрен», - отметил глава ГФСЗ.