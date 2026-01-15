США запросили заседание Совбеза ООН по Ирану

США запросили заседание Совета безопасности ООН в связи с ситуацией в Иране на четверг, сообщает РИА Новости со ссылкой на международную структуру.

13 января президент США Дональд Трамп призвал протестующих в Иране продолжать свои акции и захватывать органы власти. Он пообещал помощь участникам беспорядков в Иране, написав в соцсети Truth Social, что «помощь в пути». Трамп также пообещал серьезные действия, если в Иране начнут казнить протестующих, но добавил, что не в курсе подобных сообщений.