Хакан Фидан: Турция поддерживает реализацию Зангезурского коридора в интересах Азербайджана

Турция заинтересована в реализации проекта Зангезурского коридора в формате, полностью соответствующем позиции Азербайджана.

Как сообщает Report, об этом заявил министр иностранных дел Турции Хакан Фидан на пресс-конференции в Стамбуле.

По его словам, Зангезурский коридор имеет ключевое стратегическое значение для Среднего коридора, а в региональном измерении - для обеспечения сухопутного сообщения между основной территорией Азербайджана и его Нахчыванской Автономной Республикой.

Министр подчеркнул, что выход Турции через Средний коридор в тюркский мир и Центральную Азию уже приносит практические результаты, и работа в этом направлении продолжается.

Хакан Фидан также отметил, что Турция и Азербайджан рассматривают проект TRIPP в контексте Зангезурского коридора. По его словам, документ по TRIPP, принятый 13 января в Вашингтоне, был детально проанализирован турецкой стороной и в течение почти двух часов обсуждался с министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым.

"Мы узнали позицию Азербайджана, которая для нас принципиально важна. О результатах обсуждений мы также проинформировали нашего президента", - заявил глава МИД Турции.