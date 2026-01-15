Снизится ли пенсионный возраст в Азербайджане? - ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТВЕТ

Снижение пенсионного возраста в Азербайджане не рассматривается.

Как сообщает корреспондент 1news.az, об этом на пресс-конференции по итогам 2025 года заявил председатель Государственного фонда социальной защиты (ГФСЗ) Зяка Мирзаев.

По его словам, ведомство осведомлено о дискуссиях в прессе на эту тему, однако в план реформ министерства на текущий год изменение пенсионного порога не включено.

На сегодняшний день пенсионный возраст в стране составляет 65 лет. Согласно статистике за прошлый год, в Азербайджане насчитывается 1 098 651 пенсионер. Средний размер ежемесячной пенсии составил 543 маната, а средняя пенсия по возрасту - 578 манатов.