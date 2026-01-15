В Агсу задержаны наркоторговцы

Сотрудники Агсуинского районного отдела полиции провели операцию против лиц, организовавших сбыт наркотических средств.

Как сообщили в Шекинской региональной группе пресс-службы МВД, в результате проведенных мероприятий были задержаны 36-летний Хикаят Кулиев и 25-летний Талех Абдурахманов. В управляемом ими автомобиле, а также по адресам их проживания была обнаружена марихуана, которую они хранили с целью сбыта, передает 1news.az.

По данным фактам возбуждены уголовные дела, в отношении обоих лиц избрана мера пресечения в виде ареста.