В Баку потушен пожар в жилом здании - ФОТО - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Фаига Мамедова16:22 - Сегодня
В Баку потушен пожар в жилом здании - ФОТО - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Благодаря оперативным мерам, принятым силами Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС), пожар в здании на улице Агасадыга Герайбейли в Бинагадинском районе Баку был потушен в кратчайшие сроки.

Как сообщает 1news.az, об этом распространила информацию пресс-служба МЧС.

В рамках мер безопасности силы МЧС эвакуировали жильцов здания. По предварительным данным, в результате пожара никто не пострадал.

16:00

В Бинагадинском районе продолжаются мероприятия по тушению пожара в здании общежития.

Как сообщает корреспондент APA с места событий, к тушению привлечены силы Государственной службы пожарной охраны, Службы спасения особого риска и Бакинского регионального центра МЧС.

Жильцы здания эвакуированы, случаев получения травм не зафиксировано. В настоящее время меры по борьбе с огнем продолжаются, передает 1news.az.

В пресс-службе МВД сообщили APA, что сотрудники полиции были немедленно стянуты к месту возгорания, произошедшего в одном из зданий на улице Агасадыга Герайбейли.

С целью обеспечения безопасной эвакуации граждан, оцепления территории, а также для создания условий беспрепятственной работы пожарно-спасательных расчетов принимаются необходимые оперативные меры.

15:42

На улице Агасадыга Герайбейли в Бинагадинском районе Баку вспыхнул пожар в здании.

Об этом сообщили в Министерстве по чрезвычайным ситуациям (МЧС).

В связи с информацией на место немедленно были направлены силы Государственной службы пожарной охраны, Службы спасения особого риска и Бакинского регионального центра МЧС.

В настоящее время ведутся работы по тушению пожара.

Дополнительная информация будет предоставлена ​​позже.

