В Баку потушен пожар в жилом здании - ФОТО - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО
Благодаря оперативным мерам, принятым силами Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС), пожар в здании на улице Агасадыга Герайбейли в Бинагадинском районе Баку был потушен в кратчайшие сроки.
Как сообщает 1news.az, об этом распространила информацию пресс-служба МЧС.
В рамках мер безопасности силы МЧС эвакуировали жильцов здания. По предварительным данным, в результате пожара никто не пострадал.
16:00
В Бинагадинском районе продолжаются мероприятия по тушению пожара в здании общежития.
Как сообщает корреспондент APA с места событий, к тушению привлечены силы Государственной службы пожарной охраны, Службы спасения особого риска и Бакинского регионального центра МЧС.
Жильцы здания эвакуированы, случаев получения травм не зафиксировано. В настоящее время меры по борьбе с огнем продолжаются, передает 1news.az.
В пресс-службе МВД сообщили APA, что сотрудники полиции были немедленно стянуты к месту возгорания, произошедшего в одном из зданий на улице Агасадыга Герайбейли.
С целью обеспечения безопасной эвакуации граждан, оцепления территории, а также для создания условий беспрепятственной работы пожарно-спасательных расчетов принимаются необходимые оперативные меры.
15:42
На улице Агасадыга Герайбейли в Бинагадинском районе Баку вспыхнул пожар в здании.
Об этом сообщили в Министерстве по чрезвычайным ситуациям (МЧС).
В связи с информацией на место немедленно были направлены силы Государственной службы пожарной охраны, Службы спасения особого риска и Бакинского регионального центра МЧС.
В настоящее время ведутся работы по тушению пожара.
Дополнительная информация будет предоставлена позже.