Цифровой имам: В Казахстане готовится запуск ИИ-приложения

First News Media16:45 - Сегодня
В Казахстане появится мобильное приложение IMAM AI. Оно будет отвечать на религиозные вопросы на основе авторитетных исламских источников.

Об этом сообщил верховный муфтий Наурызбай кажы Таганулы.

«Приложение создают для того, чтобы верующие могли быстро получать понятные и достоверные ответы на религиозные вопросы. Это, как ожидается, снизит нагрузку на имамов и сделает проверенную религиозную информацию более доступной», - написал верховный муфтий в соцсети.

Алгоритмы IMAM AI будут учитывать нормы ислама и отвечать с опорой на проверенные богословские источники. Ответы пользователи смогут получать практически мгновенно, прямо в мобильном приложении.

Источник: Orda.kz

