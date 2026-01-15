В соцсетях активизировались мошенники, прикрывающиеся «mygov»

В последние дни в социальных сетях распространяются объявления от имени платформы «mygov» о «предоставлении адресной государственной социальной помощи в размере 1500 манатов на 2026 год».

Как передает 1news.az, об этом сообщили в Агентстве инноваций и цифрового развития (İRİA).

Было отмечено, что данные сведения являются ложными и не соответствуют действительности. Упомянутые публикации не имеют никакого отношения к платформе «mygov».

Подобные сообщения носят мошеннический характер и направлены на то, чтобы ввести граждан в заблуждение, побуждая их переходить по фальшивым ссылкам и делиться своими персональными данными.

Мы призываем граждан проявлять бдительность, не доверять ложной информации, подозрительным публикациям и неизвестным ссылкам. Для получения достоверных сведений просим пользоваться только официальными каналами платформы «mygov».