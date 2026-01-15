 Гаджибала Абуталыбов переехал в Гах | 1news.az | Новости
Гаджибала Абуталыбов переехал в Гах

First News Media18:48 - Сегодня
Долгие годы занимавший должность главы Исполнительной власти города Баку Гаджибала Абуталыбов покинул столицу.

Как передает Gununsesi.info, об этом сообщили его родственники.

По имеющейся информации, бывший мэр живёт в небольшой вилле, которую он построил для себя в селе Агчай Гахского района. Причиной его переезда в Агчай стало то, что его супруга родом из этого села.

Близкие отмечают, что Г. Абуталыбов лишь изредка появляется среди сельских жителей.

«Он постарел, занимается хозяйством, проводит время во дворе», — говорят они.

779

