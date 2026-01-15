В Тебризе введено военное положение

В иранском городе Тебриз объявлено военное положение, гражданам запрещено выходить на улицу после 20:00.

Об этом сообщил телеграм-канал Azad Iran.

Сообщается, что Большой базар Тебриза, а также основные продовольственные магазины закрыты. Хотя некоторые небольшие торговые точки работают в определенные часы, доступ к товарам первой необходимости остается ограниченным.

Отметим, что для подавления протестов, начавшихся в Иране на фоне девальвации риала, силы безопасности, как сообщается, применяли огнестрельное оружие. Указывается, что именно по этой причине был введен комендантский час. В качестве другой возможной причины называются потенциальные авиаудары США.