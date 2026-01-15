 СМИ: Трамп не хочет затяжной войны с Ираном, но готов нанести быстрый удар | 1news.az | Новости
СМИ: Трамп не хочет затяжной войны с Ираном, но готов нанести быстрый удар

First News Media09:35 - Сегодня
Президент США Дональд Трамп выступает против затяжной войны с Ираном, но если потребуется, готов нанести быстрый и решительный удар по исламской республике.

Об этом сообщил телеканал NBC со ссылкой на источники.

По их данным, об этом президент США заявил своей команде по национальной безопасности. При этом советники президента, со слов источников, сомневаются, что одним ударом США смогут "свергнуть режим" в Иране. Кроме того, они не уверены, что у американцев в регионе есть достаточно сил, чтобы при необходимости отразить потенциальный "агрессивный ответ Ирана".

Волнения в Иране начались 29 декабря после уличных акций протеста, вызванных резким падением курса риала, и распространились на большинство крупных городов. Руководство Ирана возложило ответственность за организацию беспорядков на Израиль и США. Трамп ранее предупредил, что всерьез рассматривает возможность применения силы против исламской республики.

Источник: ТАСС

