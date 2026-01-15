В Загатале таксист скончался за рулем - ВИДЕО

Водитель такси, имевший медицинские противопоказания, поставил под удар не только свою жизнь, но и безопасность пассажира.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Главное управление государственной дорожной полиции (ГУГДП), трагический инцидент произошел на территории Загатальского района. Житель Гахского района Сейфеддин Ахмедов, управляя автомобилем ВАЗ-21015 в качестве такси, потерял контроль над транспортным средством. Машина вылетела с проезжей части и врезалась в препятствие.

Водитель и его пассажир были экстренно госпитализированы, однако, несмотря на усилия врачей, С. Ахмедов скончался. По предварительной версии, основанной на показаниях близких и очевидцев, причиной аварии стало внезапное ухудшение самочувствия водителя, который страдал хроническим заболеванием.

В связи с участившимися случаями подобных происшествий ГУГДП обратилось к гражданам с призывом проявлять повышенную ответственность.

«В предотвращении таких трагедий ключевую роль играет окружение водителя. Мы убедительно просим членов семей пресекать любые попытки близких садиться за руль при наличии серьезных проблем со здоровьем. Помните: игнорирование медицинских рисков - это прямой путь к аварии. Будьте осторожны на дорогах!» - подчеркнули в ведомстве.