«Меня это вполне устроит»: Трамп дал оценку Пехлеви и сразу сделал оговорку

В эксклюзивном интервью агентству Reuters президент США Дональд Трамп охарактеризовал иранского оппозиционера Резу Пехлеви как человека, который "кажется очень приятным".

Однако глава Белого дома усомнился в том, что тот способен заручиться реальной поддержкой внутри Ирана и в перспективе прийти к власти.

Как известно, накануне Трамп не раз грозил вмешательством в поддержку протестующих в Иране, где, по сообщениям, тысячи людей погибли при жестком подавлении выступлений против духовной власти. Однако на этот раз он не стал открыто поддерживать Пехлеви — сына последнего шаха Ирана, свергнутого в 1979 году.

"Он кажется очень приятным человеком, но я не знаю, как он будет вести себя в собственной стране, — сказал Трамп. — И мы еще не дошли до этого".

Он добавил: "Я не знаю, примет ли его страна его лидерство. Если примет — меня это вполне устроит".

Reuters отмечает, что эти комментарии прозвучали еще более сдержанно после того, как на прошлой неделе Трамп заявил, что не планирует встречаться с Пехлеви, фактически поставив под сомнение его способность возглавить страну.

65-летний Реза Пехлеви живет в США и находится за пределами Ирана с момента Исламской революции 1979 года, в результате которой был свергнут его отец. В последние годы он стал заметной фигурой иранской оппозиции.

"При этом сама оппозиция остается глубоко раздробленной: между конкурирующими группами и идеологическими течениями — от монархистов, поддерживающих Пехлеви, до других движений. По сути, оппозиция почти не имеет организованного присутствия внутри Исламской Республики", — пишет Reuters.

По словам Трампа, власти в Тегеране могут пасть под давлением протестов, но при этом он подчеркнул: "На самом деле любой режим может потерпеть неудачу".

"Выйдет это или нет — в любом случае нас ждет интересный период", — добавил американский президент.