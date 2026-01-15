 В Азербайджане высота снежного покрова достигла 41 см | 1news.az | Новости
В Азербайджане высота снежного покрова достигла 41 см

Фаига Мамедова10:47 - Сегодня
В Азербайджане высота снежного покрова достигла 41 см

По состоянию на 15 января, на большей части территории страны сохраняется дождливая погода, в горных и предгорных районах идет снег.

Как передает 1news.az, об этом сообщили в Национальной службе гидрометеорологии.

Было отмечено, что высота снежного покрова составила: в Алибее (Загатала) - 41 см, Сарыбаше (Гах) и Шахбузе - 35 см, Кишчае (Шеки) - 26 см, Лачине 25 см, Кяльбаджаре - 23 см, Грызе - 22 см, Халтане - 17 см, Лерике - 13 см, Шуше - 12 см, Гусаре - 11 см, Хыналыге и Хызы -10 см, Шахдаге и Губе - 9 см, Гобустане и Габале - 7 см, Гядабее - 6 см, Ханкенди и Огузе - 5 см, Садараке - 3 см, Ходжалы и Балакене - 1 см.

В Балакяне, Гахе, Шеки, Габале, Огузе, Шамахе, Губе, Гусаре, Загатале, Грызе, Халтане, Шахдаге, Мингячевире, Гёйчае, Лерике и Дашкесане наблюдается туман, видимость ограничена до 500 метров.

Минимальная температура воздуха в Баку, на Абшеронском полуострове и в низменных (аранских) районах составила до 3 градусов тепла, в Нахчыванской АР - до 8 градусов мороза, в горных районах - до 9 градусов мороза.

