Арагчи отверг обвинения в планах повесить протестующих

Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи заявил, что правительство республики не планирует вешать протестующих.

«Нет планов вешать вообще», — сказал он в интервью Fox News.

Глава МИД Ирана также сообщил, что в настоящее время в стране не проходят демонстрации, а беспорядки закончились.

Арагчи отметил, что правительство Ирана не готово отказаться от программы, связанной с баллистическими ракетами, так как она необходима для национальной защиты. Однако иранские власти могут гарантировать мирные цели для своей ядерной программы в качестве уступки, отметил он.

Источник: Известия