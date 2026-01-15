Агентство DOST удостоено сертификатов ISO

Агентство устойчивого и оперативного социального обеспечения (DOST) в подчинении Министерства труда и социальной защиты населения удостоено сертификатов ISO по трем направлениям.

Об этом АЗЕРТАДЖ сообщили в департаменте по связям с общественностью и коммуникациям агентства.

Отмечается, что агентство успешно прошло все этапы сертификации, включая британскую сертификационную организацию GCL International - ISO 9001:2015 (система менеджмента качества) и ISO 10002:2018 (управление удовлетворенностью клиентов и жалобами), а также турецкую сертификационную организацию MSC - ISO 37001:2025 (система управления борьбой с коррупцией).

К подготовке процессов и внедрению стандартов привлечен рабочий персонал различных структурных подразделений агентства. Стандарты были внедрены в агентстве в качестве интегрированной системы менеджмента. Агентство удостоилось международных сертификатов, поскольку в ходе аудита этих областей не было выявлено никаких несоответствий.

GCL International - международная организация, специализирующаяся в области аудита и сертификации систем управления, а представленные ею сертификаты были утверждены UKAS - официальным органом аккредитации Великобритании.

Сертификаты ISO действительны до конца 2028 года. Внедрение этих стандартов позволит агентству DOST и центрам DOST еще больше улучшить свою работу и повысить качество предоставляемых услуг.

Отметим, что в 2022 году Агентство DOST получило сертификаты ISO по четырем направлениям от организации по сертификации LRQA.