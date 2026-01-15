В Азербайджане сохранится динамика роста пенсий

«В 2025 году расходы Фонда увеличились на 9%, или на 629 миллионов манатов по сравнению с предыдущим годом, составив 7,5 миллиарда манатов».

Как сообщает корреспондент 1news.az, об этом на пресс-конференции по итогам 2025 года заявил председатель Государственного фонда социальной защиты (ГФСЗ) Зака Мирзаев.

Он отметил, что динамика роста пенсий сохранится и в текущем году:

«Среднемесячная пенсия в прошлом году выросла еще на 9%, достигнув 543 манатов, в том числе среднемесячная пенсия по возрасту была доведена до 578 манатов», - сообщил глава ведомства.