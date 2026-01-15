Россия высылает дипломата Великобритании

Министерство иностранных дел России заявило протест временной поверенной в делах Великобритании в РФ Дейни Долакии в связи с данными о «принадлежности одного из сотрудников британского посольства в Москве к спецслужбам Великобритании».

Как сообщили в российском внешнеполитическом ведомстве, 15 января Долакия была вызвана в МИД России, где ей довели позицию российской стороны. В министерстве отметили, что соответствующая информация была получена от компетентных российских органов.

В связи с этим Россия приняла решение о высылке указанного дипломатического сотрудника. Он обязан покинуть территорию страны в двухнедельный срок.

В МИД РФ подчеркнули, что британская сторона была официально проинформирована о причинах принятого решения.

Источник: ТАСС