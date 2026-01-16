Анар Гулиев рассказал в Женеве о проектах, реализуемых в Карабахе и Восточном Зангезуре - ФОТО

Делегация под руководством председателя Государственного комитета по градостроительству и архитектуре, национального координатора WUF13 Анара Гулиева принимает участие в 35-й Высокоуровневой встрече Международного центра Низами Гянджеви, посвящённой теме «Переосмысление многосторонности в эпоху фрагментации и трансформации», которая проходит в Женеве.

Как передает 1news.az, выступая на встрече, начавшей свою работу 15 января, Анар Гулиев отметил, что многосторонность является наиболее эффективным подходом для преодоления глобальных вызовов, которые ни одна страна не может решить в одиночку, - таких как изменение климата, стремительная урбанизация, неравенство и устойчивое развитие. В этом контексте он особо подчеркнул решающую роль городов и населённых пунктов как ключевых пространств, где глобальные решения воплощаются в практические действия.

Он также отметил, что города и инфраструктура Азербайджана, расположенного на пересечении Востока и Запада, Севера и Юга, рассматриваются как мосты, соединяющие регионы и общества. Говоря о масштабных восстановительных и интегрированных градостроительных проектах, реализуемых в Карабахе и Восточном Зангезуре, Анар Гулиев подчеркнул, что эти инициативы направлены не только на восстановление территорий, но и на содействие долгосрочному миру, стабильности и региональному сотрудничеству.

В завершение председатель Госкомитета пригласил коллег принять участие в 13-й сессии Всемирного форума по градостроительству, которая состоится в Баку 17–22 мая 2026 года.