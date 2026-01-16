 Азербайджан и Беларусь подписали протокол о совместной борьбе с преступностью | 1news.az | Новости
Азербайджан и Беларусь подписали протокол о совместной борьбе с преступностью

First News Media20:20 - Сегодня
Азербайджан и Беларусь подписали протокол о совместной борьбе с преступностью

16 января в нашу страну с официальным визитом прибыла делегация во главе с министром внутренних дел Республики Беларусь, генерал-лейтенантом милиции Иваном Кубраковым. Министр и сопровождающие его лица посетили Аллею почетного захоронения, где почтили память Общенационального лидера нашего народа Гейдара Алиева.

Как сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел, затем гости отправились в Парк Победы и возложили венок к монументу Победы, символизирующему победу Азербайджана в 44-дневной Отечественной войне, в память о погибших.

Министр внутренних дел Азербайджана, генерал-полковник Вилаят Эйвазов встретился со своим белорусским коллегой и возглавляемой им делегацией. Выступая на встрече, он рассказал о сотрудничестве с Беларусью в сфере правоохранительной деятельности, подчеркнул, что борьба с основными видами транснациональной организованной преступности - наркоторговлей, торговлей людьми, нелегальной миграцией и киберпреступностью - находится в центре внимания, отметил, что эффективных результатов в этих областях можно достичь совместными усилиями.

Стороны обменялись мнениями по ряду вопросов, представляющих для них интерес.

Министр внутренних дел Беларуси, генерал-лейтенант милиции Иван Кубраков выразил благодарность своему азербайджанскому коллеге за искреннюю встречу и оказанное гостеприимство.

Затем министры подписали протокол о взаимной деятельности.

