В Азербайджане изменен расчёт зарплаты за период отпуска

В Азербайджане изменён порядок расчета зарплаты за период отпуска.

Это отражено в изменении в Трудовой кодекс, указ о применении которого подписал Президент Ильхам Алиев.

Согласно изменению, при расчёте средней заработной платы за период отпуска месяцы частично оплачиваемого социального отпуска или неоплачиваемого отпуска не по инициативе работника, а также месяцы, не отработанные полностью или частично по причинам, не зависящим от работника, будут заменяться ближайшими полностью отработанными календарными месяцами.